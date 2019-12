Un vero affare aspettare il Samsung Galaxy S11 Plus con fotocamera mai vista prima?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La tanto chiacchieratadelS11 torna a far parlare di se. Proprio in questa settimana abbiamo fornito un importante approfondimento relativo all'ormai certo sensore da 108 MP a bordo del telefono (pure in un primo confronto con quello a bordo dello Xiaomi Mi Note 10). Oggi 18 dicembre, invece, un leaker dall'indiscutibile fama come Ice Universe torna a parlare della componente come la più avanzata in assoluto su uno smartphone, in arrivo proprio ad inizio 2020. Come messo ben in evidenza nel tweet in chiusura articolo, ilS11 (nella sua variante più accessoriata) dovrebbe avere un sensore davnotevole non solo per la sua massima risoluzione da 108 MP appunto ma anche per altridi svelarli va pure chiarito che il nome dell'unità all'avanguardia sarà di certo ISOCELL Bright HM1. La soluzione di pixel binning permetterà di ...

OptiMagazine : Un vero affare aspettare il xSamsungGalazyS11 Plus con fotocamera mai vista prima?