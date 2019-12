Un Congresso fantasma per celebrare il funerale del Carroccio

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un po’e un po’. Alle ore 8 e 30 di sabato in un albergone della periferia di Milano, l’Hotel Da Vinci, si celebrerà ilfederale straordinario della Lega Nord per l’indipendenza della Padania. Oltre 500 delegati. Con un ordine del giorno che recita così: modifiche dello statuto, comunicazioni del segretario federale. Nessuna pubblicità sull’evento del primo partito del Paese. Nessun annuncio su facebook o su twitter, come conviene alla tradizione del segretario più social della politica italiana. E basta dare un’occhiata al sito internet della Lega e accorgersi che delnon c’è traccia. Silenzio. I mugugni arrivano fino alla Capitale. Anche perché dietro quella parola “modifiche” si cela la fine di un’era, quella deldel ...

