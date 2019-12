Ultimi sondaggi politico elettorale | la Meloni ha più voti di Berlusconi e Renzi messi

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Per la seconda consecutiva settimana, secondo idi Swg, la Lega cala come preferenze. In una sola settimana il partito di Matteo Salvini perde l’0,8% dei consensi, ottenendo il 32,8%. La Lega resta il primo partito in Italia con un grande vantaggio sulla seconda forza politica. La Lega forse sta pagando la nascita del Movimento delle Sardine che sta suscitando interesse e sta intercettando persone deluse sia di destra ma soprattutto di sinistra . Non solo la Lega di Sanvini è in calo ma anche il Pd di Zingaretti, in quest’ultima settimana ha perso consenso. I democratici passano dal 18 al 17,5% dei consensi perdendo in una settimana l’0,5% delle intenzioni di voto. Un brutto stop per i Dem che nelle ultime settimane avevano visto crescere anche se di poco il loro consenso. L’unico partito di governo a guadagnare consensi è il Movimento 5 Stelle che ottiene ...

you_trend : ???? Va sottolineato che questo #ExitPoll si discosta non poco dalla maggioranza dei #sondaggi usciti negli ultimi gi… - Paolo_Tamagnini : RT @laltra_opinione: #sondaggio: siamo tutti emiliani. Secondo gli ultimi sondaggi i due candidati sono esattamente in parità. Sarà propri… - infoitinterno : Ultimi Sondaggi, la profezia di Daniela Santanchè: 'Se andiamo a votare Fratelli d'Italia supererà il 15%' -