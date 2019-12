Ultime notizie Ultim' ora oggi | Papa ha abolito segreto pontificio | 18 dicembre

Ultime notizie Roma del 18-12-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio tensione nel Movimento 5 Stelle sui senatori transfughi di incidenti sulla commissione d’inchiesta banche Grillo arriva a Roma incontra Deputati e senatori del Movimento chiedendo di sostenere leader Di Maio cerca di rilanciare la maggioranza anche con te mettendo al centro della strada della lotta all’evasione Salvini propone dialogo al governo ...

Ultime notizie Roma del 17-12-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno il governo pone la fiducia sul decreto fiscale al Senato domenica torniamo dalla camera alla manovra da 32 miliardi che ha avuto ieri il via libera del Senato Salvini Annuncia il ricorso della Lega alla Corte Costituzionale la presidente casellati critica il governo e dice preoccuparti ritratti andiamo a Taranto i regali dell’ilva hanno depositato alla cancelleria ...

Ultime notizie Roma del 17-12-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Francia in apertura si inasprisce il conflitto Dov’è il tredicesimo giorno di paralisi dei trasporti 90.000 case sono rimasti senza casa di Atene volontari commesso da esponenti del sindacato nella rete elettrica di Lyon e tradizioni della gestore ha denunciato atti ostili legati al Movimento Sociale ...

Ultime notizie Roma del 17-12-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Martedì 17 dicembre in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il governo pone la fiducia sul decreto fiscale al Senato il voto finale sul testo blindato domenica sarà in aula alla camera la manovra da 32 miliardi avuto ieri il via libera del Senato il governo intenzionato a porre subito la fiducia Salvini Annuncia il ricorso della Lega alla Corte Costituzionale la presidente ...

Ultime notizie Roma del 17-12-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Il conflitto sociale in Francia dove Il tredicesimo giorno di paralisi dei trasporti 90.000 case sono rimaste tanta luce a causa di azioni involontarie commesse dai sindacati della rete elettrica di Lione la dimensione della gestore della rete ha denunciato ariostini legati al Movimento Sociale contro la riforma delle ...

Ultime notizie Roma del 17-12-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio il decreto fiscale arriva in aula al Senato senza il mandato al relatore il testo è stato modificato la camera e secondo L’intesa di maggioranza non deve subire ulteriori ritocchi prima di incassare via libera definitivo del parlamento la commissione finanze non è riuscita a terminare l’esame degli emendamenti rispettando ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora sciopero Francia : sindacato sabota rete elettrica : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. sciopero Francia contro la riforma pensioni di Macron: Cgt compie sabotaggio contro rete elettric, 17 dicembre 2019,

Ultime notizie Roma del 17-12-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio quando sono arrivato la prima volta c’era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo a cui chiesi di vedere i dati delle filiali tutti truccati truccate persone i conti economici delle filiali taroccati lo diceva l’amministratore delegato di Popolare di Bari Vincenzo De bustis parlando ai manager ...

Governo Ultime notizie : esecutivo incassa fiducia. No a cannabis light : Governo ultime notizie: esecutivo incassa fiducia. Bagarre su cannabis light Giorni decisivi per la legge di bilancio 2020. […] L'articolo Governo ultime notizie: esecutivo incassa fiducia. No a cannabis light proviene da Termometro Politico.

Ultime notizie Roma del 17-12-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio il decreto fiscale arriva in aula al Senato senza il mandato al relatore il testo è stato modificato la camera e secondo L’intesa di maggioranza non deve subire ulteriori ritocchi prima di incassare via libera definitivo del parlamento la commissione finanze non è riuscita a terminare l’esame degli emendamenti rispettando ...

Ultime notizie Roma del 17-12-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio dalla plastica al bonus facciate ma non per gli alberghi dalla Sugar tax che slitta il primo ottobre 2020 al quasi totale Azzeramento della stretta sulle auto aziendali queste delle misure contenute Nella Manovra 2020 A cui l’aula del Senato ha dato il via libera con il voto di fiducia nella serata di ieri di Cambiamo argomento andiamo in ...

Ultime notizie Roma del 17-12-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesca studio il decreto fiscale Senato senza il mandato al relatore il testo è stato modificato dalla camera e secondo L’intesa di maggioranza non deve subire ulteriori ritocchi prima del via libera definitivo In giornata è previsto ok con il voto di fiducia con la fiducia al maxiemendamento del governo invece ieri il Senato ha approvato la manovra economica che ...

Ultime notizie Roma del 17-12-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Senato vota la fiducia al Governo approva la manovra economica che con le modifiche sale a 32 miliardi la maggioranza supera la prova ma perde altri pezzi non hanno partecipato al voto il MoVimento 5 Stelle con Ninno di Nicola ciampolillo e Giarrusso paragone votato contro le norme dichiarate inammissibili la casellati indica quella sulla ...

Popolare di Bari - Ultime notizie : Renzi “voteremo il decreto” : Popolare di Bari, ultime notizie: Renzi “voteremo il decreto” Nessuna opposizione da parte di Italia Viva sul decreto […] L'articolo Popolare di Bari, ultime notizie: Renzi “voteremo il decreto” proviene da Termometro Politico.