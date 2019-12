Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 18 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 18 dicembre in studio a Giuliano Ferrigno le prendo uno sul taglio del numero dei parlamentari più vicino alternatore Terme Tommaso nannicini che ha promosso la raccolta delle firme insieme ai colleghi di Forza Italia ha annunciato che al Senato sono state raggiunte le 64 adesioni necessari per in diretta confermativa sulla legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari anche Matteo Salvini pur avendo votato quelli già sentito favore referendum quando i cittadini confermano o smentiscono una riforma approvata dal Parlamento le parole del leader del Carroccio Secondo me è sempre la scelta migliore economia l’Italia perde ogni mese quasi €2000000 anch’io sono preoccupato ripreso il ministro dello sviluppo economico Stefano patuanelli in audizione alla commissione trasporti della camera non è stata ...

