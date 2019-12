Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 14 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio 26.000 investitori avevano chiesto di entrare in un profilo prudente ma solo in 300 casi la Popolare di Bari al momento di piazzare le proprie azioni e obbligazioni ha limitato i rischi è solo una delle irregolarità che emerge dalla relazione degli ispettori Consob che da giugno a ottobre 2016 hanno verificato le modalità di emissione dei titoli nel 2014 in vista della ricapitalizzazione Dagli Atti emerge come la gabbia considerato parte del portafoglio di investimenti dei clienti anche le cose di bancari come abbia bloccato la possibilità di modificare i profili di rischio da 360 giorni a 999 indotto gli investitori a vendere titoli sul tavolo ci sono anche le conclusioni degli 007 di bankitalia che hanno verificato le esposizioni più rischiose come quella del gruppo parnasi ...

