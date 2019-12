Ultime Notizie Roma del 18-12-2019 ore 08 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)dailynews radiogiornale rendere trovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tensione nel Movimento 5 Stelle sui senatori dissidenti e sulla commissione d’inchiesta banche Grillo arriva aincontra Deputati e senatori del Movimento chiedendo di sostenere l’idea di Maio cerca di rilanciare la maggioranza anche con te li mettendo al centro la strada della lotta all’evasione Salvini propone dialogo al governo fare 5 cose insieme in fretta cambiare il paese tornare a votare ha detto parte la fusione portare alla nascita del quarto costruttori auto mondiale atteso questa mattina prima dell’apertura dei mercati l’annuncio dell’Alleanza tra Fiat Chrysler e Peugeot dopo il via libera ieri 2:15 conference call congiunta con gli analisti Fiat Chrysler Peugeot assieme hanno venduto quasi 3,2 milioni di vetture in Europa negli ultimi ...

