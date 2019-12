Tv e decoder di nuova generazione | parte oggi il bonus di 50 euro

Leggi la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ilda 50per l’acquisto di Tv edi, adatti alla trasmissione sui nuovi standard digitali. A beneficiare del ‘Tv’ saranno le famiglie con reddito Isee fino a 20.000. Lo sconto varrà tre anni e sarà praticato dal venditore fino al 31 dicembre 2022: la fine del 2022 è infatti il termine in cui si concluderà il processo di transizione alle reti digitali terrestri in DVBT-2 (Digital Video Broadcasting Terrestrial 2, passo avanti rispetto al digitale DVBT1 attuale). Gli stanziamenti derivano dalla legge di Bilancio 2019, che prevedeva per ilrisorse finanziarie pari a circa 150 milioni di. L'articolo Tv ediildi 50proviene da Ildenaro.it.

StudioDErcole : #occhio da oggi agevolato l'acquisto di televisori e decoder di nuova generazione Roma Studio D'Ercole Studiodercole - LineDieg : RT @digitalsat_it: Da oggi attivi i contributi a favore dei cittadini per l’acquisto di #TV e #decoder di nuova generazione - Ultimoprezzo : Da oggi sono disponibili gli incentivi per chi deve acquistare un decoder per prepararsi alla nuova TV digitale ter… -