Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ladil'oro che c'è: il film di Andrea Caccia, fuori concorso al Torino Film Festival, si affida alledi 5 personaggi che non si incontreranno mai e un fiume che li osserva. Bisogna fare una premessa prima di iniziare ladil'oro che c'è di Andrea Caccia: non è un film ma un'esperienza da fare, un'ode all'intrecciarsi degli elementi che compongono la natura. Forse per la sua impossibilità a venir categorizzato sotto un particolare genere, il film è stato presentato fuori concorso nella sezione TFF Doc al Torino Film Festival ma uscirà nelle sale a dicembre con Dugong. "Il film è privo di parole ed è chiaro che un'opera del genere richiede allo spettatore un'immersione completa nelle linee narrative del film" dichiara Andrea Caccia che spiega l'attitudine con cui bisogna ...

forumJuventus : Ronaldo, sereno e in crescita la Juve ritrova il suo fenomeno. I problemi, il Pallone d’Oro sfuggito, il calo fisic… - Noovyis : (Tutto l'oro che c'è, la recensione: Cinque esistenze che non si incontrano mai) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tutto l'oro che c'è, la recensione: Cinque esistenze che non si incontrano mai -