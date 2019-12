Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Libonexia: la malattia dei, sei una delle infette? Speriamo di no perché una volta che sai cos’è, ti darà dolore e verità, dobbiamo ringraziare i social network e i loro famosi filtri. Molte volte abbiamo parlato della pressione per essere, nessuno è salvato,abbiamo qualcuno che ammiriamo, qualcuno che ha ciò che vorremmo avere fisicamente. I social network hanno moltiplicato quella sensazione che spesso ci fa dimenticare l’amore per sé stessi. Non importa se qualcuno ci fa un complimento o ci dice cosa gli piace di noi, se noi stessi non ci crediamo, quelle parole o complimenti non faranno molto per la nostra autostima, ma c’è anche un altro estremo, che ne dici di quelli che pensano di essere piùrispetto agli altri? Sì, coloro che, sebbene i loro cari, vogliono calmarli, non sentono ragioni. ...

ClaudioBaglioni : NOI CHE VOLEVAMO FARE NOSTRO IL MONDO E VINCERE O ANDARE TUTTI A FONDO #GliAnniPiùBelli @SonyMusicItaly 'Gli ann… - team_world : Il miglior modo per passare la serata? Riguardarsi i video più belli di #HarryStyles ospite al The Late Late Show ??… - MarcoPrella : @MorgaineFee @Maniheli @SimonaPepe5 @beabri Si, gli.svedesi sono tutti belli e tutto ciò che toccano è oro. Non fun… -