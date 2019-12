Trattati come schiavi per soli 2 | 5 euro all' ora | arrestati due agricoltori

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Si tratta di due catanesi titolari di una società agricola che sfruttavano sui campi i lavoratori, questi ultimi erano di origine rumena, tunisina e marocchina, per loro vi erano turni massacranti, nessun tipo di riposo con pagamento a duee cinquanta centesimi all'ora Sfruttavano i lavoratori nelle campagne sottoponendoli ad orari di lavoro massacranti, senza riposo e con pochi spiccioli a titolo di pagamento. Dopo una denuncia, sono stati individuati ed. Si tratta di due fratelli catanesi, di 49 e 40 anni, per i quali questa mattina la procura distrettuale di Catania ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita dai carabinieri del comando tutela lavoro- nucleo ispettorato del lavoro. Sui due gravano le accuse per il reato di sfruttamento del lavoro e violenza privata ai danni dei loro dipendenti. I fratelli, uno titolare e ...

