Tragedia alle porte di Roma | sterminata una famiglia | padre | madre e figlia di due mesi

Leggi la notizia su leggo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)di: i corpi privi di vita di una coppia e della, di due, sono stati rinvenuti intorno12 dai Vigili del fuoco in un appartamento nel comune di Labico,...

savonanews : Tragedia di Quargnento: la donazione dell'associazione Onlus Riccardo Traverso di Genova alle famiglie dei tre vigi… - MFinestri : RT @editoremarco: @jacopo_iacoboni @OGiannino Non pazzesco, ma italiano. Siamo alle comiche di fine regime, quando anche la tragedia in un… - editoremarco : @jacopo_iacoboni @OGiannino Non pazzesco, ma italiano. Siamo alle comiche di fine regime, quando anche la tragedia… -