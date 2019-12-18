Traffico Roma del 18-12-2019 ore 13:30 (Di mercoledì 18 dicembre 2019) SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE CODE TRA APPIA E LA RUSTICA. NELLA DIREZIONE OPPOSTA, CARREGGIATA INTERNA, I CURIOSI RALLENTANO IL Traffico SEMPRE PER INCIDENTE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DEL CANALE DELLA LINGUA SULLA PONTINA FILE PER Traffico E LAVORI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma LAVORI SULLA VIA TUSCOLANA TRA CINECITTÀ E VIALE PALMIRO TOGLIATTI. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA TANGENZIALE EST, CHIUSA DALLE 22 VERSO L’OLIMPICO DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI A CORSO FRANCIA. TRA LE 10 E LE 20 È IN SERVIZIO LA NAVETTA SHOPPING, IL BUS CHE SI SPOSTA NELLE PRINCIPALI VIE E STRADE DEL CENTRO E FA CAPOLINEA IN VIA DI PORTA PINCIANA. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ...
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