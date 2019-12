Traffico Roma del 18-12-2019 ore 12 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) PER LAVORI CIRCA 2 KM DI CODA SULLA CASSIA VEIENTANA TRA LE RUGHE E FORMELLO DIREZIONE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIA CASSIA. VIA CASSIA DOVE ABBIAMO CODE PERTRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA.INTENSO CON CODE TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DELLA PINETA SACCHETTI. SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI TRA PONTE MAZZINI E VIA ZANARDELLI. RALLENTAMENTI QUINDI IN DIREZIONE DEL FLAMINIO LAVORI SULLA VIA TUSCOLANA PROVOCANO RALLENTAMENTI ALTEZZA CINECITTÀ DIREZIONE SAN GIOVANNI; SI TRANSITA CON UN RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE. ———————– AUTORE: SIMONE CERCHIARA In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 18-12-ore ...

