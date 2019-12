Torino-Lione | arrestati leader No Tav tra cui esponenti del centro sociale Askatasuna

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La polizia ha eseguito 14 misure cautelari nei confronti diNo Tav, tra cui militanti del” edi altri centri sociali di Modena, Vicenza e Padova. Le accuse ipotizzate sono, a vario titolo, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L’indagine della Polizia, coordinata dalla procura di, riguarda in particolare l’ala più oltranzista del movimento No Tav. Le misure cautelari, emesse dal gip, riguardano, oltre agli appartenenti allo storicotorinese, anche diversidelGuernica di Modena e delBocciodromo di Vicenza. Gli uomini delle Digos di, Padova, Modena e Vicenza stanno eseguendo anche 16 perquisizioni nei riguardi di altri antagonisti e di alcuni militanti di ...

