Torino | il giudice obbliga un papà a dare la paghetta alla figlia Anche se ha 33 anni

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un padre è stato condannato per non aver contribuito al mantenimento dellase ha 33. A stabilirlo è stato il tribunale diche ha stabilito inoltre che l’uomo potrà avere la sospensione condizionale della condanna a due mesi di carcere solo se verserà 3000 euro subitoa titolo di risarcimento. Insomma, per i giudici, se i figli sono in difficoltà economiche, come pare accertato in questo caso, non conta l’età: devono contribuire finché i figli non hanno raggiunto la stabilità lavorativa. Il padre della donna aveva smesso di versare i 258 euro di sostentamento mensile nel 2012 e la, nel dicembre del 2014, aveva deciso di denunciarlo.se l’uomo si è dichiarato disoccupato e nullatenente per il tribunale la sua responsabilità genitoriale al sostentamento continuaraggiunta l’età adulta da parte della ...

