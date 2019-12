Torino | beve ammoniaca al posto dell' acqua | 13enne finisce in ospedale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Marcoa Corte Un ragazzino è finito inper aver bevutocontenuta in una bottiglietta d'comprata al supermarket, ilsi era sentito male durante l'intervallo a scuola Un ragazzino di 13 anni si è sentito male dopo aver bevuto, scambiata per, da una bottiglietta acquistata al supermarket. L'episodio è accaduto presso la scuola media Caduti di Cefalonia a. Come si legge da Adnkronos l'adolescente è stato portato al pronto soccorsoRegina Margherita. Dopo gli opportuni controlli in, il giovanissimo è stato considerato fuori pericolo. Nella medesima struttura è stato trasportato anche un coetaneo frequentante la stessa scuolaa vittima. Questi si sarebbe sentito male dopo aver annusato l'dalla bottiglia da cui aveva poco prima bevuto il compagno, accusando un leggero malessere. Le ...

