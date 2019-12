Topolino si suicida: l’episodio che ha sconvolto il web [VIDEO] (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Topolino una delle icone dell’infanzia di molti di noi. Spesso le culle dei bambini, le loro camere ed i loro vestitini sono pieni di immagini o di oggetti che ricordano il topino più amato di sempre, Mickey Mouse. Forse non tutti sapete che proprio lui è oggetto di una delle creepypasta più famose e traumatiche in giro per il web. Sembra infatti che intorno agli anni ’30 la Disney abbia creato un episodio di Topolino molto scioccante, nel quale Topolino… si suicida! L’episodio del suicidio L’episodio incriminato dura quasi 10 minuti ed è stato prodotto più o meno intono agli anni ’30. Il filmato è inedito e la Disney ha provato a disconoscerlo poco tempo fa, ma è stato troppo tardi. Il piccolo cartone è intitolato “Suicide Mickey” ed il suo svolgimento è davvero particolare. Per i primi 3 minuti Topolino non fa che camminare ...

