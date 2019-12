Tina Cipollari | stop alle voci | è proprio il fidanzato a rompere il silenzio

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sono giorni che il gossip non parla d’altro:è in crisi con il, Vincenzo Ferrara? Il rumor è esploso dopo il malore accusato dall’ex marito della Vamp di Uomini e Donne, Kikò Nalli. Così negli ultimi tempi sono iniziate a circolaresu un addio fra l’opinionista e il ristoratore fiorentino a cui è legata da quasi due anni e con cui si parlava addirittura di matrimonio. Tra i due l’amore è sbocciato lontano dai riflettori, poco dopo il divorzio dida Kikò. Solo qualche tempo fa laaveva affermato di essere molto innamorata del suo Vincenzo e, fra un viaggio a Firenze e l’altro, aveva anche rivelato di sognare le nozze. Ma secondo alcune indiscrezioni che hanno presto fatto il giro della rete, le cose sarebbero cambiate dopo il malore di Kikò. (Continua dopo la foto) L’hair stylist ed ex gieffino con cuiha vissuto un amore lungo oltre 10 ...

KilljoyNOTDead : RT @CostantiniChia: #uominiedonne I fratelli Incarnato tendono trappole al pari dei fratelli Cipollari. Perché dobbiamo ricordarci della v… - KontroKulturaa : Tina Cipollari in crisi con il compagno? Finalmente lui rompe il silenzio (FOTO) - - zazoomblog : Tina Cipollari inferocita contro il pubblico Tutto per difendere Gemma - #Cipollari #inferocita #contro -