Tina Cipollari in crisi coniugale | arriva la risposta del compagno – FOTO

Leggi la notizia su inews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Negli ultimi giorni si era parlato di unadi coppia traed il suo. Così a l’uomo ha rotto il silenzio sui social, dopo Maria De Filippi, è certamente il personaggio più noto del programma Uomini e Donne, che da anni tiene incollati allo schermo milioni di italiani, dagli … L'articoloinladelproviene da www.inews24.it.

fede107 : @DomenicoZap @xtina Non sapevo fosse il compleanno di Tina Cipollari, auguri! - _ItsNora : RT @trash_italiano: IO AMO IL TRONO OVER. Gemma Galgani piange sulla spalla di Tina Cipollari dopo le segnalazioni su Juan Luis https://t.c… - LucaCannone5 : RT @trash_italiano: IO AMO IL TRONO OVER. Gemma Galgani piange sulla spalla di Tina Cipollari dopo le segnalazioni su Juan Luis https://t.c… -