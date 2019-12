Leggi la notizia su kontrokultura

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) In queste settimane un gossip ha attanagliato la vita dell’opinionista di Uomini e Donne, ovvero, la possibilecon il. I rumors erano nati nel momento in cui il settimanale Vero pubblicò uno spiffero relativo ad una freddezza esistente tra i due. Per tutto questo tempo, però, c’è stata una notevole fuga … L'articoloincon illuiil) proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Tina Cipollari in crisi con il compagno? Finalmente lui rompe il silenzio (FOTO) - - zazoomblog : Tina Cipollari inferocita contro il pubblico Tutto per difendere Gemma - #Cipollari #inferocita #contro - CostantiniChia : #uominiedonne I fratelli Incarnato tendono trappole al pari dei fratelli Cipollari. Perché dobbiamo ricordarci del… -