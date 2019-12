Terremoto Mugello | Rossi | “Intervento regionale per detrarre le spese contro il rischio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un interventoper garantire la messa in sicurezza degli edificiilsismico. E la predisposizione di un piano nazionale di intervento per le zone alungo l’Appennino. Sono le proposte fatte dal presidente della Regione Toscana, Enrico, nel corso della relazione fatta in Consiglioillustrando la relazione sulin. “Anzitutto – ha detto– a gennaio presenteremo un intervento, che sarà calibrato anche in rapporto alla disponibilità di risorse, per consentire a tutti difiscalmente leper la messa in sicurezza degli edificiilsismico. Naturalmente per fare questo occorre presentare la dichiarazione dei redditi. Una strumento analogo al fondo di rotazione, con il recupero delle somme anticipate attraverso la dichiarazione dei redditi. Per coloro che ...

rossipresidente : Ora in @CRToscana per le comunicazioni sull'evento sismico dell'8 e 9 dicembre. Finora abbiamo garantito 2.157 post… - toscanamedianew : Terremoto in Mugello, 146 edifici inagibili - CuoghiFausto : RT @rossipresidente: Ora in @CRToscana per le comunicazioni sull'evento sismico dell'8 e 9 dicembre. Finora abbiamo garantito 2.157 posti l… -