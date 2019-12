Terremoto Mugello | 137 persone nelle strutture di accoglienza

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ancora 137hanno usufruito la scorsa notte dellemesse a disposizione in seguito aldell’8 dicembre in. In particolare, spiega una nota, 95sono state sistemate inricettive, mentre 42 hanno utilizzato gli spazi dicollettiva di Barberino, presso la palestra della scuola media, e di Scarperia, presso l’Autodromo del, gestiti dalla Protezione civile della Citta’ metropolitana di Firenze. A sostegno della popolazione colpita dal sisma i Comuni di Barberino e Scarperia e San Piero hanno attivato due conti correnti per le donazioni: uno intestato a ‘Pro loco per Barberino’ Banco Fiorentino– Impruneta – Signa, filiale di Barberino Iban: IT60 J083 2537 7300 0000 0209 438, e l’altro intestato a ‘Pro loco di Scarperia’ Banco Fiorentino...

rossipresidente : Ora in @CRToscana per le comunicazioni sull'evento sismico dell'8 e 9 dicembre. Finora abbiamo garantito 2.157 post… - gooka___ : RT @twolighteyes: #Terremoto, Nencini: 'Il governo ha promesso aiuti per il #Mugello' AUDIO - La Nazione - twolighteyes : #Terremoto, Nencini: 'Il governo ha promesso aiuti per il #Mugello' AUDIO - La Nazione -