Terremoto in Sicilia | sisma nella zona dell’Etna

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Unè stato registrato innotte tra martedì e mercoledì, nei pressi del Parco dell’Etna, più precisamente tra Maletto e Randazzo. Laè molto soggetta a terremoti di forte e media intensità, ma quello di questa notte è stato nettamente avvertito dai cittadini e ha scatenato la paura. Gli esperti hanno classificato la scossa al grado 3.7.inPaura questa notte sulle pendici dell’Etna per unche ha fatto ripiombarepanico i cittadini di Milo e dintorni. La scossa è stata registrata poco prima dell’una di questa notte e l’epicentro sarebbe stato individuatotra Maletto e Randazzo, ad una profondità di 22 km. Ilha avuto una magnitudo di 3.7 ed è dunque classificato come undi media intensità. Nonostante ciò i cittadini si sono spaventati e alcuni di loro sono scesi in strada per ...

