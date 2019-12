Terremoto a Catania | scossa di 3 7 Nessun ferito | né danni

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)dinella notte vicino a. Alle 0.48 la terra ha tremato tra i comuni di Maletto e Randazzo.– Continua a tremare la Sicilia orientale, nella zona etnea. Poco dopo la mezzanotte, i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno registrato unadidi magnitudo 3.7. Il sisma, con epicentro tra Maletto e Randazzo, si è propagato da una profondità di 22 chilometri, nella zona a nord del cratere vulcanico. Non si segnalano al momentoa persone o cose. Tanta la paura tra la popolazione della zona, che è scesa in strada. Gli ultimi terremoti La zona dell’Etna è in attività sismica da diversi mesi. Lo scorso 8 luglio, un sisma di magnitudo 3.9 si è verificato nella zona di Adrano, alle pendici sud-occidentali del vulcano. Ilè stato avvertito distintamente dalla popolazione ...

