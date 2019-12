Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBacoli (Na) Per questo, ledifesteggiano con un’idea regalo originale e ideale per tutta la famiglia e per gli amici. Un modo per regalare a chi si ama momenti di relax e armonia in un luogo lontano dal caos quotidiano e in cui è possibile ritrovare se stessi. Sotto l’albero, quest’anno sarà possibile trovare ilregalo per percorsi termali all’insegna del benessere e della cura di sé. Come ogni anno, lediscelgono un tema specifico che caratterizza i propri progetti. Per il 2020, la scelta è ricaduta su sport, archeologia e Campi Flegrei per promuovere la ricchezza di questi luoghi e omaggiare uno degli eventi sportivi più importanti al mondo, ovvero le, con un riferimento ad un sito archeologico poco conosciuto, lo Stadio Antonio Pio di Pozzuoli. Per quest’edizione, il...

anteprima24 : ** Terme Stufe di Nerone: Cofanetto #Natale 2019 dedicato alle #Olimpiadi ** - GabriellaGalbia : RT @Il_Mezzogiorno: Le Terme Stufe di Nerone dedicano il Cofanetto regalo Natale 2019 alle Olimpiadi - Il_Mezzogiorno : Le Terme Stufe di Nerone dedicano il Cofanetto regalo Natale 2019 alle Olimpiadi -