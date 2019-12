Tensioni fra Germania e Cina | ecco perché l’Italia può approfittarne

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nell’intreccio che unisce, Stati Uniti ec’è spazio anche. E non poteva essere altrimenti, visto che il nostro Paese è il primo membro del G7 ad aver firmato con il Dragone, o meglio con il presidente Xi Jinping in persona, un Memorandum d’intesa per entrare a far parte della Nuova Via della Seta. Al di là dei dubbi sui possibili vantaggi commerciali e le paure per gli eventuali svantaggi economici, Roma deve capire cosa vuol fare da grande. Il governo gialloverde, lo stesso che nella scorsa primavera si è esposto così tanto per spostare l’asse diplomatico italiano verso Pechino, ha nel frattempo cambiato colore e forma: è diventato giallorosso e la componente verde incarnata da Matteo Salvini è ora all’opposizione. Senza il contrappeso incarnato dal leader leghista, non certo entusiasta di sacrificare i legami italo-americani per abbracciare la, ci si ...

as051957 : @CottarelliCPI .@CottarelliCPI I problemi di UK sono di redistribuzione fra Londra e le aree industriali in diffico… - _sixpounder : @PAcciaro Poco male eh, ne riparleranno fra qualche anno quando saranno alle prese con tensioni varie fra Scozie e… - MariaAdeleNari : RT @SimoneCosimi: La #Brexit è finita stasera. Adesso si apre una sfida ben più esiziale per il Regno Unito: quella della tenuta interna, s… -