Tennis | WTA 125K Limoges 2019 | Samsonova elimina anche Cornet | Parmentier vince il derby

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si sono giocati sei incontri quest’oggi per il torneo WTAdidi, dove si è esaurito il primo turno e si sono giocati i primi ottavi, con la tornata che verrà completata domani. Nei match di secondo turno la russa Liudmilasconfigge la padrona di casa Alizéper 6-4 3-6 6-3, mentre la statunitense Nicole Gibbs rimonta e batte la transalpina Jessika Ponchet con il punteggio di 1-6 6-1 6-2. Nei match di primo turno sul cemento indoor transalpino spicca la vittoria neldi casa di Pauline, la quale regola con un duplice 6-2 Caroline Garcia, mentre la romena Ana Bogdan supera per 7-5 6-2 l’olandese Arantxa Rus. Due partite bastano alla belga Greetje Minnen per avere ragione della transalpina Clara Burel per 6-3 6-2, invece deve ricorrere al terzo set la russa Ekaterina Alexandrova per superare la romena Monica Niculescu, battuta ...

zazoomblog : Tennis WTA Limoges 2019: Camila Giorgi cede in tre set a Liudmila Sasmonova. La russa vola agli ottavi - #Tennis… -