Telaio Jacquard | l’antenato del computer è stato battuto all’asta per 43mila dollari

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ieri presso la nota casa d’aste Sotheby’s, durante l’annuale asta “History of Science and Technology” dedicata ai dispositivi tecnologici e scientifici che hanno fatto la Storia, èper 43.750undel 1850. Si tratta di un esemplare davvero prezioso in quanto rappresenta uno dei primi “antenati” degli attuali, precedente perfino alle più famose “macchine” di Babbage. Mentre la Macchina Differenziale risale infatti al 1819, e la Macchina Analitica al 1833, ilesordì già nel 1804. L’evento è interessante, perché costituisce un’occasione per gettare uno sguardo indietro nel passato più lontano, per scoprire le radici delle tecnologie attuali, che sono spesso assai più profonde di quanto possiamo immaginare. Con l’espressionesi intende ...

