Taglio parlamentari | raccolte le firme per il referendum La riforma è

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ladeldeiè ufficialmente bloccata. Solo l'8 ottobre scorso tutte le forze di maggioranza e opposizione hanno approvato alla Camera dei Deputati ildelle "poltrone" con 553 voti a favore; solo 14 furono i voti contrari e 2 gli astenuti. Sembravano dunque tutti d'accordo ed invece oggi è arrivata una novità: sono statele 64necessarie per chiedere l'indizione di unconfermativo, il cui esito appare ovviamente scontato.Proprio oggi è stata infatti depositata al Senato la 64esima firma necessaria, che verrà trasmessa presso la Corte di Cassazione insieme a tutte le altre. L'ultimo parlamentare a porre la propria firma appoggiando l'iniziativa - promossa da Nannicini (Pd), Cangini e Pagano (Fi) - è stato Francesco Giacobbe, Senatore del Pd eletto in Australia. In ragione di questa novità, in caso di elezioni anticipate ...

petergomezblog : Raggiunto il numero di firme di parlamentari necessario per il referendum contro il taglio del numero di parlamenta… - Mov5Stelle : Ben 345 poltrone in meno faranno risparmiare allo Stato 100 milioni di euro l’anno (circa 300 mila euro al giorno).… - you_trend : ?? #BREAKING Taglio parlamentari, sono state raggiunte 64 firme al #Senato: si potrà quini indire #referendum confermativo sulla riforma. -