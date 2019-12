Taglio parlamentari | Cangini Forza Italia | “Bene il referendum | riforma fatta per

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Il voto che è stato espresso in Parlamento era condizionato dal contesto e dal timore dell’9mpopolarità. Ma esistono provvedimenti che meritano di essere combattuti anche a rischio di apparire impopolari”. Lo ha detto il senatore diAndrea, a margine della conferenza stampa organizzata dalla Fondazione Einaudi, per annunciare il raggiungimento delle firme necessarie per ilsuldei. Insieme ahanno dato la loro adesione altri 63 senatori, provenienti principalmente da(41). Sette i senatori del Pd, tre dei 5 stelle, due diViva e due della Lega, mentre nove appartengono al gruppo Misto. L'articolo): “Bene ilper essere esibita come trofeo e per paura dell’impopolarità” proviene da Il Fatto Quotidiano.

