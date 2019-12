Taglio dei parlamentari | raggiunto il numero di firme per il referendum

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Continua a tenere banco la legge suldei. Di questi momenti la notizia del raggiungimento deldinecessarie a poter indire ilcostituzionale. Secondo quanto battuto dalle agenzie stampa, è stata depositata la 64esima firma necessaria.dei, ci sono leper ilSembra sia arrivato il momento di parlare diguardando il futuro nella prospettiva di tornare ad esprimersi tra maggio e giugno. E ancora una volta, la legge suldei, come un eterno ritorno, è l’ago della bilancia, la bomba ad orologeria che potrebbe creare di nuovo scompiglio tra le forze in gioco. È arrivata la 64esima firma, quella dell’esponente del Partito Democratico eletto in Australia, Francesco Giacobbe. Una notizia confermata, come riporta Ansa, anche dalla Fondazione Einaudi che si è fatta promotrice ...

