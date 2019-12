Taekwondo, World Grand Slam Champions Series 2019: vittorie per Lee, Khramtcov e Jelic nella prima giornata (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Oggi, in quel di Wuxi (Cina), ha ufficialmente preso il via la terza edizione del World Taekwondo Grand Slam Champions Series, che durerà fino al 20 dicembre. Si tratta di una competizione molto prestigiosa: solo i migliori 128 atleti, sedici per ogni categoria olimpica, avranno la possibilità di darsi battaglia per uno degli ultimi trofei dell’anno e per un pass olimpico, gli otto vincitori delle varie categorie di peso, infatti, si qualificheranno di diritto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito i risultati odierni. -68kg uomini: 1. Dee-hoon Lee (KOR) 2. Shuai Zhao (CHN) 3. Wenye Lin (CHN) 4. Christian Mcneish (GR) -80kg uomini: 1. Maksim Khramtcov (RUS) 2. Hwan Namgoong (KOR) 3. Nikita Rafalovich (UZB) 4. Milad Beigi Harchegani (AZE) -67kg uomini: 1. Matea Jelic (CRO) 2. Doris Pole (CRO) 3. Yunfei Guo (CHN) 4. Mengyu Zhang (CHN) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

