Supercoppa | compagna di Khashoggi | “Calcio italiano usato per sostenere Arabia Saudita | è

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) LaItaliana non si giochi in. È quanto ha chiesto Hatice Cengiz –di Jamal, il giornalistaucciso il 2 ottobre 2018 nel consolatoa Istanbul – rivolgendosi ai parlamentari italiani nel corso di un incontro con la commissione Diritti umani in Senato. Il match che assegnerà il primo trofeo stagionale della Serie A vedrà scendere in campo, domenica 22 dicembre a Riyad, la Juventus e la Lazio. “L’Italia fa parte dei Paesi del G20 e ha una posizione importante. La Juventus e un’altra squadra italiana hanno ricevuto un invito dalle autorità saudite per giocare una partita a Riyad, e andranno a giocare questa partita. È giusto secondo voi che la politica si mischi con lo sport? Non dicendo nulla su questo, anche il governoappoggia l’. Su questo cosa ne pensate?”, ha chiesto ...

