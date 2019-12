Suonare la batteria aumenta l' efficienza del cervello

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nell’iconografia del rock le persone che suonano lasono considerati l’anello debole della band, spesso il membro più problematico. Con le dovute eccezioni (Phil Collins, Dave Ghrol o Stefano D’Orazio, che dei Pooh è anche paroliere), il percussionista non è certo il membro che si distingue per sofisimi e elucubrazioni, ma per istinto e esuberanza. Di sicuro è quello più sottovalutato. Eppure anche i batteristi hanno dei sentimenti (come ebbe a dire Chad Smith sopraffino batterista dei RHCP). E anche un. A ribaltare lo stereotipo più abusato della musica ci pensa una recente ricerca tedesca: i batteristi sembrano essere più intelligenti grazie alla loro elevata concezione del ritmo. Un anno di pratica dellariesce a modificare il modo in cui la parte sinistra e quella destra delcomunicano, ...

