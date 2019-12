Subsonica | in radio il singolo ‘Tutti i miei sbagli’

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Da venerdì 20 dicembre 2019 sarà in'Tutti isbagli', ildeinella nuova versione realizzata con Motta, estratto da 'Microchip Temporale' (Sony Music), uscito il 22 novembre.Il brano rappresenta una testimonianza della veste più acusticamente rock di 'Tutti isbagli'. Il timbro penetrante, ambiguo e profondo di Motta, insieme alla sua estensione che, in questa versione, trova tutto lo spazio per esprimersi al meglio, rendono questa rielaborazione uno dei momenti più intensi di 'Microchip Temporale'.A vent’anni dalla pubblicazione del disco che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana, la band riavvolge il filo della storia. “Microchip Temporale” è una rielaborazione di “Microchip Emozionale” realizzato in complicità con 14 artisti che hanno, oggi per la maggior parte, l’età deidi allora: Achille Lauro, Coez, Coma cose ...

