Stretto di Messina | così il sindaco cercava la fedeltà della consigliera di opposizione

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nell’ordinanza di custodia cautelare si parla di “inquietante quadro di sistematici abusi e corruttele” al Comune di Villa San Giovanni dove la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha scoperto un vero e proprio “metodo Morabito”, dal nome del responsabile dell’ufficio tecnico Francesco Sincero Antonio Morabito finito in carcere per corruzione e abuso d’ufficio. Si trattava, secondo gli inquirenti, di un “rodato meccanismo in forza del quale l’indagato avrebbe sapientemente sfruttato il suo ruolo all’interno dell’ufficio tecnico comunale, per lucrare vantaggi patrimoniali e al contempo accrescere il proprio potere politico e la propria capacità di influenzare le sceltelocale amministrazione”. Il funzionario Morabito è accusato anche di concorso esterno in associazione mafiosa nell’inchiesta che ha portato ai domiciliari ilGiovanni Siclari, ...

petergomezblog : Stretto di Messina inchiesta sui traghetti, arrestato per corruzione sindaco di Villa San Giovanni, Giovanni Siclar… - repubblica : Stretto di Messina, arrestati sindaco di Villa San Giovanni e il presidente del servizio traghetti per corruzione [… - fanpage : Stretto di Messina, arrestati sindaco di Villa San Giovanni e manager società di traghetti -