Stretta anti-pedofili del Papa | Basta col segreto pontificio

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Fabio Marchese Ragona Storica decisione del Pontefice: i magistrati degli altri Paesi potranno accedere agli atti dei processi canonici Una decisione epocale.Francesco, nel giorno in cui ha spento 83 candeline, ha lanciato un segnale dirompente sulla tolleranza zero per i casi dia nella Chiesa. Bergoglio ha, infatti, abolito ilsugli abusi sessuali su minori da parte del clero. Ma non solo: ilha tolto ilanche sui casi di insabbiamento dellaa da parte dei vertici delle gerarchie ecclesiastiche, cardinali e vescovi a capo di diocesi. Lo scorso febbraio, durante il summit mondiale sugli abusi tenutosi in Vaticano per volontà di Francesco, era stato il cardinale tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco, a lanciare l'allarme raccontando che in Germania molti dossier sui pretierano stati distrutti o ...

Affaritaliani : India, continua la stretta nazionalista. Legge di cittadinanza anti musulmani -