Strage di Viareggio | i giudici | “Mai effettuata la valutazione dei rischi” Mauro Moretti

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ladisi poteva evitare. Le sue conseguenze – 32 morti, molti feriti con lesioni permanenti, un quartiere distrutto – potevano essere ridotte. Non ha fatto niente Ferrovie dello Stato, non ha fatto niente Rete ferroviaria, che gestisce l’infrastruttura. Non hanno fatto niente i loro vertici che non hanno mai intrapreso “condotte alternative” che erano “esigibili” per chi gestiva la rete delle ferrovie e quindi la loro sicurezza. Sono le motivazioni principali della sentenza d’appello sul disastro ferroviario del 29 giugno 2009 nella stazione della città della Versilia, in Toscana, quando a deragliare fu un treno merci – partito da Trecate e destinato a Gricignano di Aversa – con cisterne cariche di Gpl. In secondo grado idi Firenze hanno condannato 25 imputati, tra i quali l’ex amministratore ...

