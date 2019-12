Star Wars | L' ascesa di Skywalker | la recensione | le emozioni sono la vera Forza della saga

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ladi: L'di, il film di J.J. Abrams con Adam Driver che chiude in modo soddisfacente lainiziata da George Lucas oltre quarant'anni fa. Premessa necessaria: questadi: L'dinon contiene spoiler di alcuni tipo, semplicemente ci limiteremo a raccontarvi le nostre impressioni in modo assolutamente generico. Nei prossimi giorni seguiranno invece articoli e approfondimenti più dettagliati e specifici sui vari elementi del film, compresi i colpi di scena e le tanto attese risposte che tanto faranno discutere i fan. Perché una cosa è assolutamente certa, anche questo: L'didividerà il pubblico degli appassionati. Sicuramente in modo minore rispetto al precedente (volutamente provocatorio e quasi rivoluzionario) Gli ultimi Jedi, ma di certo anche ...

