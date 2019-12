Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | i fan reagiscono al punteggio negativo su Rotten

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019): L'dinon ha ottenuto unparticolarmente positivo suTomatoes e i fan hanno reagito alla situazione.: L'dinon è stato accolto in modo positivo dai critici americani e i fan della saga hanno condiviso le proprie reazioni alla scoperta delsuTomatoes che si è fermato, almeno per ora, solo a quota 58% di recensioni favorevoli. L'Episodio IX diretto da J.J. Abrams è stato infatti criticato perché non dimostra una particolare immaginazione, pur concludendo la saga dimostrando il suo rispetto per la saga. I fan hanno quindi commentato la situazione del capitolo finale della saga degli- di cui potete leggere la nostra recensione di: L'di ...

