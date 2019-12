Star Wars | L’ascesa di Skywalker | arriva nelle sale il gran finale della saga di George

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “I nostri padri e le nostre madri hanno combattuto per qualcosa che non morirà”. Difficile è scegliere fra le tante frasi-manifesto esibite indi, altrimenti detto Episodio IX, ovvero la chiusuratrilogia “sequel” ma anche – verosimilmente – quella definitiva dell’interaideata daLucas nel 1977. E tale “” faceva temere gli eserciti di fan planetari del franchise cinematografico più lungostoria del cinema, benché con il timone saldamente tornatomani di J. J. Abrams le paure potevano attenuarsi. Il vate di Lost, che già s’era incaricato (anche produttivamente) del primo episodio dei sequel (Il risveglioforza, 2015) lasciando invece al collega Rian Johnson il secondo (Gli ultimi Jedi, 2017) ha capito che l’unica via per uscirne indenni era (tentare di) ridee la dimensione epica. Che, diciamolo subito, ...

