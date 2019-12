Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | arriva il cosplay tour degli UCI Cinema!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Sale l'attesa per l'arrivo di: L'di, e a partire da oggi in 18 multisale sarà possibile vedere da vicino i gruppi di costuming ufficiali! Negli UCI Cinemas parte ildei gruppi diufficiali per celebrare l'arrivo sul grande schermo di: L'di, il nono episodio della saga diin uscita nelle sale oggi, distribuito da The Walt Disney Company Italia. A partire dal 18 dicembre in 18 multisale selezionate del Circuito UCI sarà - infatti - possibile vedere da vicino tutti i personaggi della saga, incontrando i gruppi internazionali di costuming ufficiali 501st Legion Italica Garrison, Rebel Legion italian base, Saber Guild Trento, Mandalorian Mercs e Jedi Generation. I figuranti saranno a disposizione del pubblico per foto, ...

