«Star Wars 9» è al cinema Ecco perché dividerà il pubblico

Leggi la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)9 - L'ascesa di Skywalker, il capitolo finale della saga originale ambientata in una galassia lontana lontana approda oggi nelle sale italiane e ha un compito non facile: mettere l'espressione "The End" a una storia e un gruppo di personaggi a cui alcuni di noi sono affezionati da 40 anni. L'emozione si concentra da mesi proprio nella difficoltà e nel peso di questo addio, così come l'attesa.la conclusione di un racconto tanto lungo e sfaccettato presuppone molte risposte anche rispetto a quesiti irrisolti del passato e da trailer e featurette sappiamo che, anche solo per poche immagini, rivedremo sul grande schermo un po' tutti quanti e molti luoghi noti. In altre parole, il progetto sembra nascere per i fan, a uso dei fan storici, e questo potrebbe rivelarsi un limite. I fan sono esigenti e sono a tanto più a rischio delusione quanto più accumulano ...

