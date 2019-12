Sta arrivando il picco dell' influenza

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L'inizia a fare sul serio. Nel corsoa settimana passata è stata raggiunta e superata quota un milione di casi, per l'esattezza un milione e 99 mila italiani già messi ko da febbre e dolori articolari. E il livello di incidenza è oltre la soglia che per gli esperti determina l'inizio del periodo epidemico vero e proprio. È quanto riferisce il bollettino settimanale InfluNet'Istituto Superiore di Sanità. Solo nell'ultima settimana si sono ammalati circa 207.000 italiani, con un'incidenza pari a 3,43 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a 9 casi per mille assistiti. Piemonte, Lombardia, P.A. di Trento, Emilia-Romagna, Umbria, e nelle Marche le Regioni maggiormente colpite. Finora, riferisce il bollettino, l'andamentoa curva epidemica è sovrapponibile a quellaa ...

