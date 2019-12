Sondrio | razzismo in ospedale | ' ' Personale in servizio non ha sentito frasi offensive' '

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Gabriele Laganà La direzione sanitaria dell'diè intervenuta sulla vicenda degli insulti razzisti spiegando che "leriportate non possono essere né confermate, né smentite” perché nessun medico le ha sentite. Anche i carabinieri non hanno ascoltato insulti La vicenda accaduta al pronto soccorso dell’di, con i pesanti insulti che sarebbero stati rivolti da alcune persone nei confronti di una giovane nigeriana che aveva appena perso la figlia di 5 mesi, ha suscitato un enorme clamore nell’opinione pubblica e non solo. Il grave episodio di intolleranza è stato raccontato durante la manifestazione delle sardine svoltasi sabato nella città lombarda da Francesca Gugiatti. La storia era stata subito ripresa daToday e ripostato sulla pagina del gruppo Facebook delle "Sardine Provincia di". La ragazza, maestra in una scuola ...

Emagorno : I fatti di #Sondrio rappresentano un dolore per l’Italia intera. L’episodio di razzismo contro una giovane mamma ni… - sissiago : RT @La_manina__: @GiorgiaMeloni Io l'avrei scritta così: 'A #Sondrio donna nigeriana derisa in ospedale mentre urlava per la morte della fi… - julietrituals : RT @RadioSavana: Anche i #Carabinieri confermano la versione del portavoce dell'Ospedale di #Sondrio: 'nessun insulto a mamma nigeriana'. D… -