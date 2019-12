Sondrio | muore bimba nigeriana | la madre si dispera Reazione ignobile dei presenti

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nei giorni scorsi aè avvenuta una tragedia: una bambina di neanche cinque mesi, arrivata al Pronto Soccorso già in arresto cardiaco, è morta. Era nata il 22 luglio e sua, una 22enne di origine, appresa la notizia del decesso si èta, urlando di dolore, come farebbe qualunque altra.A giorni di distanza, però, se ne parla ancora. Il fatto è avvenuto sabato scorso, 14 dicembre, ma in queste ultime ore stanno venendo fuori testimonianze circa unadi alcune persone, forse addirittura una quindicina, ossia tutta la sala d'aspetto, che eranonel momento in cui la donna si èta per la morte della figlia. Secondo quanto riportato da alcune testimonianze riportate daToday e da Open, alcuni avrebbero addirittura detto "fate tacere quella scimmia", avrebbero etichettato il tutto come un "rito tribale" e avrebbero ...

myrtamerlino : Se ti muore un figlio ma sei 'negra' non hai nemmeno diritto di piangere, tanto 'ne sfornerai altri'. Fate solo schifo. #Sondrio - SirDistruggere : Mi dimetto da italiano. - Agenzia_Ansa : Neonata muore, commenti razzisti alle urla della madre. La tragedia sabato in Valtellina all'ospedale di #Sondrio… -