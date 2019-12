Sondrio | mamma insultata in ospedale | i carabinieri escludono il razzismo

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Secondo quanto riferisce AdnKronos, idihanno negato gli insulti razzisti alla donna che ha perso la sua bambina di 5 mesi. I fatti risalgono allo scorso weekend, quando la donna si è lasciata andare a urla e pianti disperati dopo aver perso la sua piccola di appena 5 mesi. Secondo quanto denunciato, a seguito di tali grida disperate, la donna, essendo di origini nigeriane, sarebbe stata schernita con epiteti razzisti da alcune persone presenti nella sala d’aspetto. Nessun insulto allaLa notizia è stata riferita daiall’AdnKronos. Secondo i militari dell’arma infatti non c’é stato alcun commento o insulto di stampo razzista; nella stanza c’erano solo la donna, il marito, una parente, il personale medico e i. Per questo motivo la donna non potrebbe aver reagito ad alcuna provocazione, in quanto con lei c’erano solo persone ...

matteorenzi : Una madre nigeriana urla straziata dalla morte della figlia. In risposta riceve insulti razzisti. Spero che riscopr… - Adnkronos : #Sondrio, carabinieri: 'Nessun insulto a mamma nigeriana' I militari tuttavia non possono escludere commenti nella… - Emagorno : I fatti di #Sondrio rappresentano un dolore per l’Italia intera. L’episodio di razzismo contro una giovane mamma ni… -