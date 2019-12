Sondrio | madre urla per la figlia morta in ospedale Insulti razzisti dei pazienti

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)per laine riceveUnaè incon suadi 5 mesi. Poco dopo la notizia che la bambina è. Lainizia are e a straziarsi per il dolore. Un’immagine triste e terribile che scuote per la forza e la sofferenza di una vita spezzata così presto. Eppure, questa scena, avvenuta all’di, infastidisce alcune persone che non sopportano quelle. Perché? Perché a gridare è unaafricana, nigeriana. Iin corsia sono infastiditi. Considerano quella scenata un “rito satanico o tribale”. “Una tradizione africana”. A riportare la notizia è “today“: racconta di una mamma che ha perso ladi cinque mesi, e che ha ricevutoper il modo in cui ha manifestato il proprio immenso dolore. Di più. Gli uomini e le donne che assistevano a ...

