Sondrio | insulti a una mamma nigeriana che ha perso la figlia Meloni | “Che schifo | non

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)insultata all'ospedale di. Le reazioni dei politici. La viceministra Ascani: "Ribelliamoci a tanto cinismo". Giorgia: "Non ho parole". Renzi: "Diamoci una regolata. E riscopriamo, almeno, il senso della parola 'Vergogna'".

matteorenzi : Una madre nigeriana urla straziata dalla morte della figlia. In risposta riceve insulti razzisti. Spero che riscopr… - repubblica : Sondrio, insulti in ospedale a una donna nigeriana che ha perso la figlia. La viceministra Ascani: 'Ora ribelliamoc… - serracchiani : Sono addolorata per la morte della bimba di Sondrio, per lo strazio di una madre. Un dolore più acuto per la vergog… -